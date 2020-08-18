Prestes a completar 50 jogos pelo Fluminense, Muriel celebra marca

O duelo entre Fluminense e Red Bull Bragantino será especial para o goleiro Muriel. Nesta quarta-feira, quando entrar em campo, o arqueiro completará 50 jogos com a camisa tricolor. Contratado no meio do ano passado após deixar o Belenenses, de Portugal, ele passou por altos e baixos, mas se consolidou no time das Laranjeiras.
- Alcançar essa marca especial em um time da grandeza do Fluminense é uma honra. É fruto do trabalho e da confiança que todos depositam em mim. Desde o meu primeiro dia aqui, já me senti em casa e fui extremamente bem tratado por todos os funcionários e torcedores. Espero continuar neste ritmo, conquistar títulos e chegar aos 100, 150, 200 jogos com a camisa desse clube, que já tenho uma grande identificação - afirmou Muriel.
Nos 49 jogos que esteve em campo, Muriel passou 17 delas sem ser vazado. No total, são 48 gols sofridos, o que representa uma média de 0,97 por jogo. São 10 vitórias, sete empates e sete derrotas. O goleiro foi o herói da conquista da Taça Rio ao salvar o Fluminense na disputa de pênaltis.
No próximo jogo, contra o RB Bragantino, a expectativa é de seguir crescendo para que o Flu fique mais tranquilo no Brasileiro.
- O Brasileiro é uma competição muito complicada e equilibrada. No domingo, enfrentamos um adversário muito qualificado e, mesmo saindo atrás no placar, mantivemos a tranquilidade, fizemos um grande jogo e conseguimos vencer um dos postulantes ao título. Amanhã, já temos outro desafio super complicado, contra uma equipe que vem demonstrando muito potencial e que costuma ser forte atuando em casa. Sabemos que será uma partida dura, mas estamos confiantes no nosso trabalho e iremos em busca de mais três pontos - completou.