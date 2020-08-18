Prestes a completar 50 jogos pelo Fluminense, Muriel celebra marca

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O duelo entre Fluminense e Red Bull Bragantino será especial para o goleiro Muriel. Nesta quarta-feira, quando entrar em campo, o arqueiro completará 50 jogos com a camisa tricolor. Contratado no meio do ano passado após deixar o Belenenses, de Portugal, ele passou por altos e baixos, mas se consolidou no time das Laranjeiras.

- Alcançar essa marca especial em um time da grandeza do Fluminense é uma honra. É fruto do trabalho e da confiança que todos depositam em mim. Desde o meu primeiro dia aqui, já me senti em casa e fui extremamente bem tratado por todos os funcionários e torcedores. Espero continuar neste ritmo, conquistar títulos e chegar aos 100, 150, 200 jogos com a camisa desse clube, que já tenho uma grande identificação - afirmou Muriel.

Nos 49 jogos que esteve em campo, Muriel passou 17 delas sem ser vazado. No total, são 48 gols sofridos, o que representa uma média de 0,97 por jogo. São 10 vitórias, sete empates e sete derrotas. O goleiro foi o herói da conquista da Taça Rio ao salvar o Fluminense na disputa de pênaltis.

No próximo jogo, contra o RB Bragantino, a expectativa é de seguir crescendo para que o Flu fique mais tranquilo no Brasileiro.