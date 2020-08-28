Pressionados, Guarani e Náutico se enfrentam em Campinas

A 6ª rodada da Série B começa nesta sexta-feira e um dos confrontos acontece no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partir das 21h30 (Horário de Brasília), o Guarani mede forças com o Náutico.Como chegam?
Com apenas um triunfo em cinco rodadas, o Guarani chega ao duelo pressionado. Além disso, o Bugre precisa sair de campo com a vitoria, caso contrário, pode encerrar a jornada na zona de rebaixamento.
Outro ponto que deixa o time em alerta é o técnico Thiago Carpini, que precisa entregar resultados para manter o seu emprego.
Apesar de aparecer na 13ª colocação, o Náutico não está em paz com o seu torcedor. O Timbu decepciona nas primeiras rodadas e quer se aproveitar da má fase do rival para sonhar com voos mais altos.
Na escalação, o técnico Gilson Kleina não vai contar com o zagueiro Camutanga, suspenso. Com isso, a oportunidade de mostrar serviço fica para Fernando Lombardi.
Prováveis Escalações:
Guarani: Rafael Pin, Pablo, Didi, Wálber, Bidu, Deivid, Eduardo Person (Giovanny), Lucas Crispim, Bruno Sávio, Rafael Costa e Júnior Todinho.
Náutico: Marcão, Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi, Willian Simões, Rhaldney, Jorge Henrique, Jean Carlos, Salatiel, Dadá e Erick.