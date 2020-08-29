Pressionados, Fortaleza e Bragantino fecham a rodada de sábado do BR-20

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A partir das 21h (Horário de Brasília), Fortaleza e Bragantino encerram a rodada de sábado do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.Como chegam?

No meio da semana, o Fortaleza encarou o Corinthians e deixou escapar pontos preciosos, que impediram o time de subir na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, a ordem é fazer o dever de casa e acalmar os ânimos do técnico Rogério Ceni.

Na escalação, o volante Juninho está fora de combate devido ao terceiro cartão amarelo. Com isso, a vaga no meio-campo deve ficar com Derley.

Assim como o adversário, o Bragantino também precisa somar pontos. Com apenas uma vitória, o Massa Bruta tem a obrigação de voltar a vencer e tranquilizar as cobranças da torcida.

Para o jogo deste fim de semana, o principal desfalque fica por conta do atacante Alejandro, que deslocou o ombro e vai precisar ficar um tempo no departamento médico.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Derley (Ronald); Romarinho, David, Osvaldo, Wellington Paulista.