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futebol

Pressionados, Fortaleza e Bragantino fecham a rodada de sábado do BR-20

Leão e Massa Bruta medem forças a partir das 21h (Horário de Brasília), na Arena Castelão...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 21:40

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 21:40
Crédito: AFP PHOTO
A partir das 21h (Horário de Brasília), Fortaleza e Bragantino encerram a rodada de sábado do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.Como chegam?
No meio da semana, o Fortaleza encarou o Corinthians e deixou escapar pontos preciosos, que impediram o time de subir na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, a ordem é fazer o dever de casa e acalmar os ânimos do técnico Rogério Ceni.
Na escalação, o volante Juninho está fora de combate devido ao terceiro cartão amarelo. Com isso, a vaga no meio-campo deve ficar com Derley.
Assim como o adversário, o Bragantino também precisa somar pontos. Com apenas uma vitória, o Massa Bruta tem a obrigação de voltar a vencer e tranquilizar as cobranças da torcida.
Para o jogo deste fim de semana, o principal desfalque fica por conta do atacante Alejandro, que deslocou o ombro e vai precisar ficar um tempo no departamento médico.
Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão, Bruno Melo; Felipe, Derley (Ronald); Romarinho, David, Osvaldo, Wellington Paulista.
RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz, Edimar (Weverson); Ricardo Ryller, Barreto, Claudinho; Artur, Lucas Evangelista, Morato.

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