Pressionado por contratações, Flamengo reforça confiança em alas-direitos mesmo com vaga em aberto

O Flamengo não esconde a necessidade de contratar reforços, tanto que Marcos Braz, vice-presidente de futebol, ratificou, na última sexta-feira, que o clube terá que "gastar mais" para disputar a Libertadores, cujo prazo para inscrever os atletas expira no próximo sábado (2). Mas a ala direita é um setor, embora com a vaga em aberto, visto como bem servido para o Rubro-Negro.

Ao menos nestes primeiros meses de trabalho do Paulo Sousa, o Fla não se preocupou em acelerar tratativas com nomes que foram oferecidos para o setor e nem ouviu um pedido direto do técnico, que tem revezado Rodinei e Matheuzinho, sobretudo, e ainda aposta em Isla para a sequência de 2022.

Sobre Rodinei, que não treinou ontem por conta de um desconforto na coxa direita, o Flamengo iniciou as conversas para renovar com o jogador até 2023 - a informação inicial é do canal "SBT" e foi confirmada pelo LANCE!. O seu vínculo, assim como o de Isla, que será estudado posteriormente pela diretoria, se encerra em dezembro deste ano.

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Ainda em janeiro, o Flamengo já havia rejeitado ofertas por Rodinei e sublinhado a sua importância para a temporada. E Matheuzinho também conta com a confiança da comissão técnica, logo a diretoria só irá atrás de algum reforço para atuar como ala-direito caso uma proposta considerada "irrecusável" apareça por algum dos nomes do elenco.

Por falar na dupla acima, que está à frente do chileno na briga por vaga, o L! traz números comparativos. Confira:

- Rodinei

Jogos: 8 (5 como titular)Gols: 0Assistências: 0Desarmes: 2,6 (média por jogo)Interceptações: 1,5 (média por jogo)Passes certos: 35 (média de 88% por jogo)Cruzamentos: 2,5 (média por jogo)Precisão nos cruzamentos: 19%Dribles: 4,3 (média por jogo)

- Matheuzinho

Jogos: 9 (6 como titular)Gols: 0Assistências: 1Desarmes: 3,9 (média por jogo)Interceptações: 3,9 (média por jogo)Passes certos: 37 (média de 88% por jogo)Cruzamentos: 1,4 (média por jogo)Precisão nos cruzamentos: 9%Dribles: 1,1 (média por jogo)

Os números são do portal estatístico "Instat". Recentemente, Matheuzinho comentou sobre a "disputa sadia":

- Estou feliz com esse momento. A escolha que o Flamengo tiver, estará bem representado. É uma disputa sadia - destacou Matheuzinho.

Tanto o Garoto do Ninho quanto Rodinei não têm brilhado, porém estão com moral e sem a sombra de possíveis reforços para outros setores, como os dos goleiros, volantes e atacantes, prioridades para o Fla nos próximos dias, para elevar o nível de rendimento na ala direita. Isla, hoje, corre por fora principalmente por ter cometido um ato de indisciplina recentemente.

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A conferir qual será a escolha de Paulo Sousa nas finais do Cariocão e se, quem jogar, responderá a aposta do português à altura visando o restante da árdua temporada.