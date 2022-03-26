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Pressionado por contratações, Flamengo reforça confiança em alas-direitos mesmo com vaga em aberto

Hoje, Fla não vê necessidade de correr por lateral no mercado, mas busca contratação para outros setores. Resta uma semana para inscrever atletas na fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 05:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 05:55
O Flamengo não esconde a necessidade de contratar reforços, tanto que Marcos Braz, vice-presidente de futebol, ratificou, na última sexta-feira, que o clube terá que "gastar mais" para disputar a Libertadores, cujo prazo para inscrever os atletas expira no próximo sábado (2). Mas a ala direita é um setor, embora com a vaga em aberto, visto como bem servido para o Rubro-Negro.
Ao menos nestes primeiros meses de trabalho do Paulo Sousa, o Fla não se preocupou em acelerar tratativas com nomes que foram oferecidos para o setor e nem ouviu um pedido direto do técnico, que tem revezado Rodinei e Matheuzinho, sobretudo, e ainda aposta em Isla para a sequência de 2022.
Sobre Rodinei, que não treinou ontem por conta de um desconforto na coxa direita, o Flamengo iniciou as conversas para renovar com o jogador até 2023 - a informação inicial é do canal "SBT" e foi confirmada pelo LANCE!. O seu vínculo, assim como o de Isla, que será estudado posteriormente pela diretoria, se encerra em dezembro deste ano.
> GALERIA: Flamengo soma 24 reforços na Era Landim; relembre a lista
Ainda em janeiro, o Flamengo já havia rejeitado ofertas por Rodinei e sublinhado a sua importância para a temporada. E Matheuzinho também conta com a confiança da comissão técnica, logo a diretoria só irá atrás de algum reforço para atuar como ala-direito caso uma proposta considerada "irrecusável" apareça por algum dos nomes do elenco.
Por falar na dupla acima, que está à frente do chileno na briga por vaga, o L! traz números comparativos. Confira:
- Rodinei
Jogos: 8 (5 como titular)Gols: 0Assistências: 0Desarmes: 2,6 (média por jogo)Interceptações: 1,5 (média por jogo)Passes certos: 35 (média de 88% por jogo)Cruzamentos: 2,5 (média por jogo)Precisão nos cruzamentos: 19%Dribles: 4,3 (média por jogo)
- Matheuzinho
Jogos: 9 (6 como titular)Gols: 0Assistências: 1Desarmes: 3,9 (média por jogo)Interceptações: 3,9 (média por jogo)Passes certos: 37 (média de 88% por jogo)Cruzamentos: 1,4 (média por jogo)Precisão nos cruzamentos: 9%Dribles: 1,1 (média por jogo)
Os números são do portal estatístico "Instat". Recentemente, Matheuzinho comentou sobre a "disputa sadia":
- Estou feliz com esse momento. A escolha que o Flamengo tiver, estará bem representado. É uma disputa sadia - destacou Matheuzinho.
Tanto o Garoto do Ninho quanto Rodinei não têm brilhado, porém estão com moral e sem a sombra de possíveis reforços para outros setores, como os dos goleiros, volantes e atacantes, prioridades para o Fla nos próximos dias, para elevar o nível de rendimento na ala direita. Isla, hoje, corre por fora principalmente por ter cometido um ato de indisciplina recentemente.
> Veja a tabela do Cariocão
A conferir qual será a escolha de Paulo Sousa nas finais do Cariocão e se, quem jogar, responderá a aposta do português à altura visando o restante da árdua temporada.
Crédito: OpçõesparaPauloSousanaaladireitadoFlamengo(MontagemLance!-Fotos:Divulgação/Flamengo

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