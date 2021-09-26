Pressionado no Corinthians antes do Dérbi, Sylvinho comemora: 'Deu resultado positivo'

O técnico Sylvinho entrou pressionado no Corinthians por um resultado positivo no clássico contra o Palmeiras. Antes do Dérbi, torcedores pressionavam nas redes sociais pela demissão do treinador, mas para a diretoria não havia chance de demissão.

– Deu resultado positivo, três pontos. É um Dérbi, esse Dérbi se vive de uma forma diferente, mas a preparação é de trabalho, demanda de horas, estratégia, como nos outros jogos - celebrou Sylvinho.