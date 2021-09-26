Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Pressionado no Corinthians antes do Dérbi, Sylvinho comemora: 'Deu resultado positivo'
futebol

Pressionado no Corinthians antes do Dérbi, Sylvinho comemora: 'Deu resultado positivo'

Nas redes sociais, torcedores pediram a saída do treinador antes do clássico; vitória por 2 a 1 alivia a situação do comandante alvinegro...

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 07:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 set 2021 às 07:15
O técnico Sylvinho entrou pressionado no Corinthians por um resultado positivo no clássico contra o Palmeiras. Antes do Dérbi, torcedores pressionavam nas redes sociais pela demissão do treinador, mas para a diretoria não havia chance de demissão.
– Deu resultado positivo, três pontos. É um Dérbi, esse Dérbi se vive de uma forma diferente, mas a preparação é de trabalho, demanda de horas, estratégia, como nos outros jogos - celebrou Sylvinho.
O treinador elogiou a atuação da equipe. Para ele, Cantillo fez um grande jogo e foi fundamental no esquema tático do time.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vasco vence na Libertadores de futebol de areia
Com capixaba brilhando, Vasco goleia e avança para quartas da Libertadores de beach soccer
Festival de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso musical com prêmio de R$ 8 mil
Festival Nacional de Forró de Itaúnas terá atração internacional e concurso com prêmio de R$ 8 mil
Democrata GV x Vitória-ES, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória perde novamente e encerra primeiro turno fora do G-4 na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados