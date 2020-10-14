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futebol

Pressionado, Luxemburgo tenta evitar sequência que derrubou Mano

Última vez em que o Verdão perdeu três seguidas, há quase um ano, resultou na saída de Mano Menezes. Contra o Coritiba, Vanderlei Luxemburgo precisa voltar a vencer...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 08:00

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras entra em campo pressionado nesta quarta-feira (14), às 18h contra o Coritiba, no Allianz Parque, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico Vanderlei Luxemburgo tenta amenizar as críticas com uma vitória e assim evitar uma sequência de três derrotas seguidas, após os reveses para Botafogo e São Paulo. O tropeço no Choque-Rei fez com que a pressão externa aumentasse para cima do treinador.A última vez em que o Verdão perdeu três vezes consecutivas aconteceu há quase um ano, como Mano Menezes. Foram derrotas para Grêmio, em casa, Fluminense, fora, e Flamengo, no Allianz. Logo após a série ruim, Mano acabou demitido e Alexandre Mattos também deu adeus ao clube.
Para o confronto diante do Coxa, Luxa ainda tem problemas para montar a equipe, especialmente no setor defensivo. Weverton, Gustavo Gómez e Matías Viña disputaram as Eliminatórias com as respectivas seleções. Já Luan, com uma lesão muscular, fica fora por até um mês.
Sem os melhores da defesa, o Palmeiras viu ruir a invencibilidade de 20 partidas diante do Botafogo e, no jogo seguinte, perdeu pela primeira vez como mandante na temporada.
Repetir a sequência de Mano Menezes contra um clube na zona de rebaixamento deixará a situação de Luxemburgo praticamente insustentável. E o treinador sabe que não pode errar nesta quarta-feira no Allianz Parque.​

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