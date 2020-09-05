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Pressionado, Luxemburgo completa 400 jogos à frente do Palmeiras no palco que o projetou para o futebol

Treinador tem recebido críticas pelo trabalho e precisa voltar a vencer em Bragança Paulista, cidade que conhece bem e onde foi campeão estadual há 30 anos...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 17:00
Crédito: Luxemburgo é o terceiro técnico que mais comandou o Palmeiras na história (Agência Palmeiras/Divulgação
O Palmeiras está há 11 jogos sem perder, mas o desempenho está longe de ser dos melhores. Neste domingo (6), o time precisa voltar a vencer e encara o Red Bull Bragantino, às 11h, no Nabi Abi Chedid.
A partida em Bragança Paulista é especial para Vanderlei Luxemburgo. O treinador completa 400 jogos à frente do Alviverde somando as cinco passagens pelo clube. Ele está atrás apenas de Oswaldo Brandão (586) e Luiz Felipe Scolari (484) na lista dos comandantes que mais treinaram o clube.
A marca será alcançada em Bragança Paulista, cidade em que o projetou para o futebol. Sob o comando de Luxa, o Bragantino foi campeão paulista de 1990.Depois de 30 anos da primeira conquista do Paulistão, Luxemburgo é o treinador com mais títulos da competição, com nove, e o último deles vencido há menos de um mês.
Para Vanderlei Luxemburgo se manter em busca de novas marcas pelo Palmeiras é necessário retomar o rumo das vitórias e do bom futebol. O caminho passa por Bragança, local em que Luxa conhece bem.

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