Pressionado e com mudanças, Fluminense recebe o Internacional

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Fluminense volta a entrar em campo neste domingo, contra o Internacional. Pressionado por conta dos resultados ruins, com uma derrota e um empate nas rodadas anteriores, e o baixo rendimento do time, o técnico Odair Hellmann terá mudanças para tentar reverter a má fase e ganhar mais confiança para o complicado mês de agosto que o Tricolor ainda tem pela frente. A partida, às 18h, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Desde que retornou após a paralisação, o Fluminense encontra muita dificuldade para fazer gols. Desta vez, assim como nas últimas partidas, a esperança está em Evanilson, que voltará a formar dupla com Marcos Paulo desde o início da partida. Com Fred lesionado, o jovem da base deve ser novidade no time titular. Além disso, o uruguaio Michel Araújo está em alta após os dois jogos e vai permanecer na equipe. Com aproveitamento muito baixo em poucas finalizações, o Flu ainda não encontrou a formação ideal para voltar a marcar.

Vale lembrar que a agenda do Tricolor no mês de agosto é ingrata. Além de Grêmio, Palmeiras e Internacional, o Flu ainda terá pela frente RB Bragantino, Athletico-PR, Figueirense, no jogo de volta da Copa do Brasil, e o clássico contra o Vasco.– O começo de campeonato está muito difícil, todos os jogos são difíceis quando se joga muito. Agora domingo esperamos que seja o nosso jogo, que a equipe possa ficar com a bola, progredir no campo, chegar à frente, manter a bola no ataque. Temos que treinar a posse e manter o padrão de jogo para poder ganhar - disse o meia Michel Araújo em entrevista coletiva na sexta-feira.