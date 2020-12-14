Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Pressionado, Bahia precisa de resultado 'raro' na era Mano Menezes

Dos oito triunfos que o treinador conseguiu com o Tricolor, apenas três delas foram por dois ou mais gols de diferença...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 16:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 16:13
Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP
A próxima quarta-feira é decisiva para o Bahia e Mano Menezes. Após o revés no jogo de ida, o Esquadrão de Aço visita o Defensa y Justicia para manter vivo o sonho de ganhar a Copa Sul-Americana.Na Arena Fonte Nova, o Tricolor foi envolvido pelo time argentino e acabou superado por 3 a 2, resultado que deixa a equipe em situação delicada.
Para complicar ainda mais a vida de Mano Menezes e Cia, o retrospecto do time sob o comando do treinador não ajuda. A última vez que venceu por mais de dois gols de diferença foi no dia 5 de novembro, quando goleou o Melgar por 4 a 0 na Arena Fonte Nova.
Desde a sua chegada ao Esquadrão de Aço, Mano Menezes venceu oito partidas, sendo apenas três por dois gols ou mais de diferença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados