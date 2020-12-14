Pressionado, Bahia precisa de resultado 'raro' na era Mano Menezes

Crédito: ERNESTO BENAVIDES / AFP

A próxima quarta-feira é decisiva para o Bahia e Mano Menezes. Após o revés no jogo de ida, o Esquadrão de Aço visita o Defensa y Justicia para manter vivo o sonho de ganhar a Copa Sul-Americana.Na Arena Fonte Nova, o Tricolor foi envolvido pelo time argentino e acabou superado por 3 a 2, resultado que deixa a equipe em situação delicada.

Para complicar ainda mais a vida de Mano Menezes e Cia, o retrospecto do time sob o comando do treinador não ajuda. A última vez que venceu por mais de dois gols de diferença foi no dia 5 de novembro, quando goleou o Melgar por 4 a 0 na Arena Fonte Nova.