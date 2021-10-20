Pressão sobre Sylvinho aumenta entre conselheiros do Corinthians, mas técnico recebe 'blindagem'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Definitivamente, os torcedores do Corinthians não estão satisfeitos com que o time tem apresentado ultimamente e já escolheram um culpado para essa fase ruim: Sylvinho. Acontece que essa reclamação saiu das "arquibancadas" e já chegou aos bastidores do clube. Por enquanto, porém, Duilio Monteiro Alves e os responsáveis pelo departamento de futebol tratam de blindar o treinador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em reunião do Conselho Deliberativo do Timão, na noite da última terça-feira, o presidente corintiano teve uma amostra bastante significativa da insatisfação dos conselheiros, principalmente os de oposição, em relação ao trabalho de Sylvinho. Segundo apurou o LANCE! com pessoas que acompanharam o encontro, as reclamações foram muito contundentes e incisivas.

O "timing" da reunião também contribuiu para os ânimos mais quentes, uma vez que ela aconteceu um dia após a derrota para o São Paulo, no Morumbi, em que o time teve atuação ruim e apática. Um resultado negativo em clássico é sempre motivo para "azedar" o clima internamente e calhou de ser justamente na véspera de um encontro do Conselho Deliberativo.Para completar, na manhã da última terça-feira, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, soltou nota oficial pedindo a demissão de Sylvinho. Com esse recado das arquibancadas e a derrota no Majestoso, os conselheiros foram munidos e respaldados para cobrarem mudanças junto ao presidente Duilio Monteiro Alves, que também viu alguns membros da situação engrossarem esse coro contra a permanência do técnico no comando do time.

A cúpula do Corinthians também está ciente de que o movimento da torcida nas redes sociais está cada vez mais contrário ao treinador. Já é minoria a parcela daqueles que defendem a sequência do trabalho de Sylvinho. A cobrança se dá pelo que tem sido apresentado mesmo após a chegada dos reforços. Além disso, os torcedores creem que o comandante não tem experiência suficiente para exercer sua função em clube desse tamanho.

Por enquanto, porém, todos esses fatores não mudam a ideia de Duilio Monteiro Alves, Alessandro e Roberto de Andrade, que chefiam o departamento de futebol. O trio está satisfeito com que tem sido apresentado e acredita que há margem para melhorar, principalmente se for dada sequência a Sylvinho que, segundo eles, acabou de receber os reforços.