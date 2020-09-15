Pressão da torcida mela negócio e Thiago Neves não vai para o Galo

O Atlético-MG não se posicionou oficialmente, mas irá desistir de contratar o meia Thiago Neves. O negócio estava praticamente fechado, faltando somente anunciar a vinda do meia, de 35 anos para o alvinegro. A repercussão negativa entre os torcedores alvinegros, que ameaçaram até atos de violência contra o clube e o jogador, fizeram a diretoria voltar atrás na chegada de Thiago ao Atlético, atleta pedido por Jorge Sampaoli. Thiago Neves acertou a rescisão contratual com o Grêmio nesta segunda-feira, 14 de setembro, e assinaria contrato de produtividade até o fim do Brasileiro, em 2021. O contrato já teria as assinaturas das duas partes e o acordo seria divulgado nesta terça-feira pela diretoria atleticana, quando receberia Thiago Neves para compor o elenco do Galo após exames físicos.