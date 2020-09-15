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Pressão da torcida mela negócio e Thiago Neves não vai para o Galo

A repercussão negativa da vinda do meia para o Atlético-MG gerou revolta e repulsa com a contratação do jogador, de 35 anos...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 22:52

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 22:52
Crédito: Doug Patrício/Fotoarena/Lancepress!
O Atlético-MG não se posicionou oficialmente, mas irá desistir de contratar o meia Thiago Neves. O negócio estava praticamente fechado, faltando somente anunciar a vinda do meia, de 35 anos para o alvinegro. A repercussão negativa entre os torcedores alvinegros, que ameaçaram até atos de violência contra o clube e o jogador, fizeram a diretoria voltar atrás na chegada de Thiago ao Atlético, atleta pedido por Jorge Sampaoli. Thiago Neves acertou a rescisão contratual com o Grêmio nesta segunda-feira, 14 de setembro, e assinaria contrato de produtividade até o fim do Brasileiro, em 2021. O contrato já teria as assinaturas das duas partes e o acordo seria divulgado nesta terça-feira pela diretoria atleticana, quando receberia Thiago Neves para compor o elenco do Galo após exames físicos.

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