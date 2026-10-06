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Envelheça com mais saúde: veja atividades físicas para preservar força, mobilidade e autonomia

A prática regular de exercícios contribui para preservar as capacidades físicas, manter o organismo em movimento e favorecer a qualidade de vida

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 11:15

Portal Edicase

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Publicado em 

06 out 2026 às 11:15
Criar o hábito de se exercitar desde cedo pode ajudar a enfrentar o processo de envelhecimento de maneira mais ativa e funcional (Imagem: BearFotos | Shutterstock)
Criar o hábito de se exercitar desde cedo pode ajudar a enfrentar o processo de envelhecimento de maneira mais ativa e funcional Crédito: Imagem: BearFotos | Shutterstock

Manter-se fisicamente ativo é uma das principais estratégias para chegar à velhice com mais saúde, autonomia e independência. Isso porque, ao longo da vida, o corpo passa por diversas mudanças naturais, como alterações na força, na mobilidade, no equilíbrio e na disposição para realizar as atividades do dia a dia.

“Há uma tendência de redução da massa e da força muscular, além de alterações no equilíbrio, na mobilidade e na capacidade cardiorrespiratória. Por isso, um programa de exercícios diversificado ajuda a minimizar essas perdas e, principalmente, a preservar capacidades necessárias para atividades do dia a dia, como caminhar, subir escadas, carregar compras, levantar-se de uma cadeira ou recuperar o equilíbrio diante de um tropeço”, explica Carlos Ulloa, médico do esporte e membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife.

Dessa maneira, o ideal é combinar exercícios ou modalidades que trabalhem diferentes capacidades físicas. Veja!

1. Exercícios aeróbicos: para ter fôlego e um coração forte

Caminhar, pedalar, nadar ou dançar são exemplos de atividades que aumentam a frequência cardíaca e respiratória e tornam coração, pulmões e sistema circulatório mais eficazes para fornecer oxigênio aos músculos.

Esse tipo de exercício ajuda a prevenir e controlar fatores associados às doenças cardiovasculares e metabólicas. Além disso, um bom condicionamento permite realizar tarefas cotidianas, como caminhar, fazer compras ou subir escadas, com menos cansaço.

Caminhada em ritmo acelerado, bicicleta, natação, hidroginástica, dança, corrida, bicicleta ergométrica, escada e elíptico são ótimas opções. A recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é acumular de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, ou de 75 a 150 minutos de atividade vigorosa, podendo também combinar as duas intensidades.

2. Fortalecimento muscular: para ter independência

O envelhecimento está associado à perda progressiva de massa muscular e à diminuição da força (sarcopenia), além da deterioração das articulações, o que pode comprometer a realização de tarefas simples e a autonomia.

“Os exercícios de força não servem apenas para aumentar músculos ou melhorar a aparência. Eles ajudam a preservar a capacidade de levantar-se da cama ou de uma cadeira, subir degraus, carregar sacolas, agachar para pegar alguma coisa no chão e realizar outras tarefas do dia a dia”, reforça Carlos Ulloa.

O fortalecimento também contribui para a saúde óssea e para a capacidade funcional. Por isso, vale a pena apostar em musculação , exercícios com faixas elásticas, pilates, exercícios com o peso do próprio corpo (calistenia), como agachamentos adaptados e flexões na parede, e treinamento funcional.

A OMS indica atividades de fortalecimento de intensidade moderada ou maior, envolvendo os principais grupos musculares, em pelo menos dois dias por semana.

Algumas modalidades de atividade física ajudam a trabalhar o equilíbrio, algo essencial para um envelhecimento mais saudável (Imagem: Luna Vandoorne | Shutterstock)
Algumas modalidades de atividade física ajudam a trabalhar o equilíbrio, algo essencial para um envelhecimento mais saudável Crédito: Imagem: Luna Vandoorne | Shutterstock

3. Equilíbrio: para evitar quedas

À medida que envelhecemos, o equilíbrio ganha importância, pois depende da integração entre músculos, visão e sistema vestibular e nervoso para controlar o corpo e reagir rapidamente a mudanças no ambiente. Na prática, essa capacidade é acionada quando uma pessoa pisa em uma superfície irregular, desvia de um obstáculo ou recupera a estabilidade depois de um tropeço.

Tai chi chuan, yoga, exercícios funcionais , caminhar em diferentes direções, ficar apoiado em um pé e exercícios que envolvam mudanças de direção, transferência do peso corporal e coordenação são ótimas opções para trabalhar o equilíbrio.

“Podem ser realizados com acessórios que criam diferentes níveis de instabilidade, como bosu, discos e almofadas de equilíbrio, plataformas de equilíbrio ( balance board ), bolas suíças e step, com o grau de dificuldade adaptado à capacidade de cada pessoa e progressão gradual”, comenta Carlos Ulloa.

A recomendação da OMS é praticar em três ou mais dias por semana atividades multicomponentes que enfatizem equilíbrio funcional e treinamento de força.

4. Alongamento e mobilidade: para manter liberdade de movimento

Exercícios voltados a essas capacidades ajudam a manter a amplitude dos movimentos e facilitar tarefas cotidianas, especialmente quando integrados a uma rotina que também inclua força, equilíbrio e atividades aeróbicas.

A flexibilidade está relacionada à capacidade de músculos e outros tecidos se alongarem, enquanto a mobilidade envolve a aptidão de uma articulação se movimentar adequadamente e com controle. Sessões de alongamento, yoga , pilates, exercícios de mobilidade articular e movimentos dinâmicos que trabalhem diferentes amplitudes são boas opções.

“As diretrizes atuais da OMS não estabelecem uma quantidade semanal específica de alongamentos para pessoas idosas, mas eu recomendo incluir mobilidade e alongamento antes de iniciar qualquer treino ou modalidade”, orienta o médico do esporte.

Não é preciso escolher apenas um

Algumas modalidades trabalham mais de uma capacidade simultaneamente. Uma aula de dança, por exemplo, pode oferecer estímulo aeróbico, coordenação e equilíbrio; já determinados exercícios funcionais podem combinar força, mobilidade e equilíbrio. “O objetivo é chegar às idades mais avançadas mantendo a capacidade de fazer aquilo que faz parte da própria vida”, finaliza Carlos Ulloa.

Por Paulo Lira

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