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futebol

Presidentes de Flamengo e Internacional se encontram na sede da CBF

Após troca de farpas e acusações entre as diretorias, antes e depois do jogo de domingo, no Maracanã, Rodolfo Landim e Alessandro Barcelos estiveram juntos nesta segunda, no Rio...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 20:02

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 20:02

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Após as trocas de farpas e acusações entre as diretorias antes e depois da partida entre Flamengo e Internacional, no último domingo, os presidentes Rodolfo Landim e Alessandro Barcellos estiveram juntos nesta segunda-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro. O encontro, que contou com a presença do presidente da entidade Rogério Caboclo e também do mandatário do São Paulo, Julio Casares, serviu para apaziguar a situação na reta final do Brasileiro.
A informação foi inicialmente publicada pelo jornal "UOL".
Antes mesmo da bola rolar, membros das altas cúpulas de Flamengo e Internacional trocaram farpas através da imprensa. Ao fim do jogo, com a vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro, a discussão seguiu em tom forte por conta da expulsão de Rodinei, muito contestada pelos jogadores e diretoria do Colorado.
Na rodada final, o Flamengo entra em campo como líder e precisando de uma vitória diante do São Paulo para conquistar o título do Brasileirão. O Colorado, por sua vez, precisa fazer sua parte contra o Corinthians, no Beira-Rio, e torcer por um tropeço do time de Rogério Ceni. As partidas serão na quinta, às 21h30.

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