Presidentes de Flamengo e Internacional se encontram na sede da CBF

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Após as trocas de farpas e acusações entre as diretorias antes e depois da partida entre Flamengo e Internacional, no último domingo, os presidentes Rodolfo Landim e Alessandro Barcellos estiveram juntos nesta segunda-feira, na sede da CBF no Rio de Janeiro. O encontro, que contou com a presença do presidente da entidade Rogério Caboclo e também do mandatário do São Paulo, Julio Casares, serviu para apaziguar a situação na reta final do Brasileiro.

A informação foi inicialmente publicada pelo jornal "UOL".

Antes mesmo da bola rolar, membros das altas cúpulas de Flamengo e Internacional trocaram farpas através da imprensa. Ao fim do jogo, com a vitória por 2 a 1 do Rubro-Negro, a discussão seguiu em tom forte por conta da expulsão de Rodinei, muito contestada pelos jogadores e diretoria do Colorado.