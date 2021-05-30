Presidente pede que torcedores não desanimem com derrota do Cruzeiro na Série B: 'vamos melhorar'

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, fez um pronunciamento ao torcedor após a derrota da Raposa para o Confiança, por 3 a 1, na estreia do time mineiro na Série B do Brasileiro. Sérgio Pediu compreensão ao torcedor e disse que a equipe irá reagir na competição. Confira no vídeo acima o pronunciamento do mandatário celeste. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo no domingo, 6 de junho, às 18h15, contra o CRB, no Mineirão. Já o Confiança encara o Goiás, na sexta-feira, 4, às 17h30, em Goiânia. O presidente da Raposa pediu que o torcedor apoie e está otimista com a melhora da equipe na Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)