Presidente fala sobre a crise do Cruzeiro, crê na ‘virada de chave', mas defende: 'não virá agora'

Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, falou sobre a crise financeira do clube, das punições sofridas pela FIFA e pediu paciência ao torcedor celeste, que vê a equipe longe de engrenar na Série B. O dirigente tenta acalmar os ânimos e a pressão que vem sofrendo do torcedor, que pede sua saída do cargo, assumido em 2020. Rodrigues crê numa melhora da equipe e diz confiar no trabalho de Mozart Santos. Confira nos vídeos as falas do presidente da Raposa. O presidente da Raposa também comentou sobre a relação com Pedro Lourenço, principal parceiro comercial do clube-(Gustavo Aleixo/Crueiro)