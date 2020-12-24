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Presidente eleito do Santos pretende acompanhar delegação contra o Boca, na Argentina

Peixe encarará os Xenises no dia 6 de janeiro, pelo confronto de ida das semifinais da Libertadores...
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Publicado em 

24 dez 2020 às 13:57

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 13:57

Crédito: Arquivo Pessoal
Nesta quarta-feira (23), o Santos conheceu o seu adversário na fase semifinal da Conmebol Libertadores da América, será o Boca Júniors (ARG), que bateu o Racing (ARG) por 2 a 0, em La Bombonera e garantiu a sua a vaga entre os quatro melhores times sul-americanos da temporada.
O primeiro duelo dos Xenises diante do Peixe será no dia 6 de janeiro, em Buenos Aires. O Alvinegro já terá em sua liderança o novo presidente, Andrés Rueda, que afirmou que pretende acompanhar o elenco presencialmente na capital argentina.
- Eu pretendo estar presente, sim. É um momento importantíssimo para o clube. Acho que a presença do presidente, do Comitê de Gestão, é fundamental. Estaremos, sim - disse o novo mandatário à reportagem. Existia a incerteza da participação ativa de Andrés Rueda na viagem internacional. O empresário de 64 anos faz parte do grupo de risco em decorrência da pandemia do novo coronavírus, tanto que tem priorizado a sua participação à distância em eventos.
Além de Rueda, formam o Comitê de Gestão do Santos a partir de janeiro, o vice-presidente José Carlos de Oliveira e mais sete gestores: Dagoberto Oliva, José Berenguer, José Renato Quaresma, Rafael Leal, Ricardo Campanaro, VItor Sion e Walter Schalka.

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