Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Presidente eleito do Santos diz que clube comprará Luan Peres caso se classifique à final da Libertadores
futebol

Presidente eleito do Santos diz que clube comprará Luan Peres caso se classifique à final da Libertadores

Clube anunciou oficialmente a extensão do empréstimo do atleta até o dia 23 de janeiro; com isso, o defensor atuará nas semifinais da competição continental...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 16:11

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:11

Crédito: Ivan Storti/Santos
O Santos anunciou oficialmente a permanência de Luan Peres até o dia 23 de janeiro. Portanto, o atleta estará à disposição para atuar nas duas partidas semifinais da Conmebol Libertadores, contra o Boca Juniors (ARG), nos dias 6, em Buenos Aires, e 13 de janeiro, na Vila Belmiro. A extensão do empréstimo do atleta com o Brugge (BEL) já foi, inclusive, publicada no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos
Contudo, a ampliação do empréstimo não contempla a decisão do torneio sul-americano, caso o Peixe se classifique. A final acontecerá no dia 30 de janeiro, em partida única, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.
Presidente eleito do Santos, Andrés Rueda, que assume o posto oficialmente na sexta-feira (1º), já trabalha nas tratativas de compra de Luan Peres, junto ao seu Comitê Gestor, principalmente o empresário Walter Schalka, designado para as negociações. Rueda, inclusive, por meio da sua assessoria de imprensa, comunicou que o direito de compra de Luan Peres será exercido, caso o Alvinegro avance de fase na Libertadores.
– Chegamos na semifinal da Libertadores e temos de dar tranquilidade para o técnico e para o time, para não tentar perder jogadores fundamentais nessa fase. E com isso, conseguimos chegar a um ponto em comum com o Brugge. Renovamos o empréstimo para a semifinal e se o Santos passar para a final, compramos o jogador. Vamos usar parte da premiação para a aquisição do atleta por passar de fase e ficou definido o valor um pouco a mais da metade do que estavam exigindo no contrato original – disse Rueda.
O vínculo de Luan Peres com o Santos terminaria nesta quinta-feira (31). Inicialmente, a direção do Brugge pedia 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) pelo atleta, mas nas últimas semanas, após negociações, aceitou reduzir a pedida para 3 milhões de euros (R$ 19 milhões). A premiação para os times que avançarem à final do principal torneio continental neste ano é de 6 milhões de dólares (R$ 33,6 milhões) para o vice-campeão e de 15 milhões de dólares (R$ 84 milhões) para o vencedor da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados