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Presidente e gestor do Santos viajam ao Rio de Janeiro de carro

Neste domingo (25), o Peixe enfrenta o Fluminense, às 16h, na capital carioca, e a dupla optou por pegar a estrada para acompanhar o Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 20:59

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 20:59

Crédito: Reprodução
Ao invés de acompanharem a delegação do Santos de avião ao Rio de Janeiro, onde o Peixe enfrenta o Fluminense neste domingo (25), às 16h, no estádio do Maracanã, o presidente Orlando Rollo e o membro do Comitê Gestor, Mário Badures, optaram por pegar a estrada até o local da partida.
De acordo com publicações em suas redes sociais, a iniciativa da dupla teve como finalidade contingenciar gastos do clube. No total, serão cerca de 1000km entre ida e volta, com aproximadamente 14 horas de percurso.
Desde que assumiu o Alvinegro no que chama de “gestão de transição”, Orlando Rollo só deixou de ir na vitória santista por 3 a 2 sobre o Olimpia (PAR), no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, no dia 01º de outubro, pela quinta rodada do grupo G da Conmebol Libertadores, partida que garantiu a classificação do Peixe às oitavas de final do torneio. O mandatário santista não teve tempo hábil para realizar os protocolos necessários, já que havia assumido a sua função dois dias antes.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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