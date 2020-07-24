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futebol

Presidente do Vitória confirma Neilton no Coritiba

Aos 26 anos, o atacante terá mais uma oportunidade de engrenar a sua carreira no futebol nacional...

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 19:34
Crédito: Divulgação / Hatta Club
O Coritiba está perto de ter mais um reforço para a temporada 2020. Trata-se do atacante Neilton, que teve a sua negociação confirmada por Paulo Carneiro, presidente do Vitória, ex-time do jogador.Em entrevista ao programa Resenha na Rede, o executivo explicou os motivos da saída e classificou a saída do atleta como um alívio aos cofres do Leão.
‘Amigo, esqueça a permanência dele (Neilton). Vitória nunca mais na vida vai pagar R$ 300 mil a jogador nenhum. Neilton está fora, se apresenta ao Coritiba hoje, graças a Deus’, declarou.
Revelado pelo Santos, Neilton não engrenou como esperava e terá mais uma oportunidade no cenário nacional de mostrar o seu valor.
Nesta temporada, ele atuava no Hatta Clube, dos Emirados Árabes e deve ser anunciado nas próximas como novo reforço do time do Couto Pereira.

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