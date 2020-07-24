Presidente do Vitória confirma Neilton no Coritiba

Crédito: Divulgação / Hatta Club

O Coritiba está perto de ter mais um reforço para a temporada 2020. Trata-se do atacante Neilton, que teve a sua negociação confirmada por Paulo Carneiro, presidente do Vitória, ex-time do jogador.Em entrevista ao programa Resenha na Rede, o executivo explicou os motivos da saída e classificou a saída do atleta como um alívio aos cofres do Leão.

‘Amigo, esqueça a permanência dele (Neilton). Vitória nunca mais na vida vai pagar R$ 300 mil a jogador nenhum. Neilton está fora, se apresenta ao Coritiba hoje, graças a Deus’, declarou.

Revelado pelo Santos, Neilton não engrenou como esperava e terá mais uma oportunidade no cenário nacional de mostrar o seu valor.