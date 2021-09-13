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futebol

Presidente do STJD garante público na partida entre Flamengo e Grêmio, pela Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta, no Maracanã, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 13:10

LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 13:10
Crédito: Paula Reis / Flamengo
O presidente Otávio Noronha, do STJD, garantiu que a liminar obtida pelo Flamengo, que autoriza a presença do público nos estádios em acordo com as autorizações e restrições do munícipio, seguirá com validade - apesar da ação movida pelos outros 17 clubes da Série A e da CBF. Assim, o retorno da torcida rubro-negro ao Maracanã, na quarta-feira contra o Grêmio, está garantido.- - Existe uma liminar em vigor e decisão é para ser cumprida. Não cabe descumprimento - afirmou Otávio Noronha, presidente do STJD, ao portal "ge".
O Flamengo, respaldado pela liminar do STJD e da autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro, já iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Confira os valores e informações aqui.Para esse jogo, a liberação da Prefeitura é de 24.783 lugares, cerca de 35% da capacidade do estádio. Ainda há mais dois eventos-teste previstos: contra o Grêmio, pelo Brasileirão no dia 19 de setembro, e contra o Barcelona (EQU), pela Libertadores no dia 22. Ambos serão no Maracanã e com uma liberação gradual do público: 28.324 lugares (cerca de 40% da capacidade total do estádio) e, posteriormente, 35.045 lugares (aproximadamente 50% do Maraca).

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