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futebol

Presidente do Sport revela planejamento de médio a longo prazo

Yuri Romão garante que não pensa apenas na temporada 2022 e faz projeção ao clube...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 15:46

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 15:46

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport terá mais um ano complicado pela frente e precisa se reinventar.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Diante dos problemas financeiros da equipe, o Leão náo pode fazer loucuras na hora de investir no clube para evitar novas dívidas.
Apesar do cenário complicado, o Yuri Romão, presidente do Sport, acredita que o clube pode entregar bons resultados dentro e fora de campo.
'Está sendo um desafio preparar o clube para 2022 em meio a uma queda para a Série B, com uma queda grande de recursos. Mas estamos muito otimistas diante do planejamento que está sendo montado, visando o retorno para a Série A.
'Não posso pensar só na gestão desse ano. Tem que pensar mais a frente. Pensar de forma que o clube passe a ter uma sustentabilidade.'
Crédito: Foto:Divulgação/AndersonStevens

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