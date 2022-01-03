Presidente do Sport revela planejamento de médio a longo prazo

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport terá mais um ano complicado pela frente e precisa se reinventar.

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Diante dos problemas financeiros da equipe, o Leão náo pode fazer loucuras na hora de investir no clube para evitar novas dívidas.

Apesar do cenário complicado, o Yuri Romão, presidente do Sport, acredita que o clube pode entregar bons resultados dentro e fora de campo.

'Está sendo um desafio preparar o clube para 2022 em meio a uma queda para a Série B, com uma queda grande de recursos. Mas estamos muito otimistas diante do planejamento que está sendo montado, visando o retorno para a Série A.

'Não posso pensar só na gestão desse ano. Tem que pensar mais a frente. Pensar de forma que o clube passe a ter uma sustentabilidade.'