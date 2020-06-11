Presidente do Sport confia na permanência de Hernane Brocador

Crédito: Wilson Castro/Sport

A quarta-feira do Sport foi agitada. Após admitir que o atacante Hernane Brocador poderia deixar a equipe por conta de divergências financeiras, agora o discurso mudou e o dirigente confia na permanência do atleta.E MAIS:Ricardo Gareca lamenta pouco tempo com Valdivia no PalmeirasMeia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19Galo tem concorrência de dois clubes pelo zagueiro Junior AlonsoEm conversa com o podcast 45 minutos, o cartola descartou que os problemas de caixa e falta de pagamento dos salários pode interromper a passagem do artilheiro.

‘O Hernane teve uma conversa com Lucas Drubscky. Hernane realmente ajudou o Sport, mas é um cara que passa uma confiança na diretoria. Ele sabe das dificuldades, nunca teve dúvida. Eu sou muito transparente. Ele teve uma conversa comigo, antes da pandemia, e eu disse que a gente subiu para a Série A, mas esse ano vai ser difícil também’, declarou.

Relembre o caso