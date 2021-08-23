Presidente do Santos votou contra a venda de Luan Peres ao Olympique

Crédito: One Football / Dugout

O Santos divulgou na tarde desta segunda-feira as atas das reuniões do Comitê de Gestão no mês de julho e uma delas mostra que o presidente do clube, Andres Rueda, foi contrário à venda do zagueiro Luan Peres ao Olympique, da França.A ata da reunião do dia 4 de julho mostra que a proposta foi apresentada na reunião pelo membro do Comitê de Gestão Walter Schalka, que pontuou a necessidade de venda, explicou que o Santos ganharia um bônus em caso de classificação do Olympique para a Liga dos Campeões e ficaria com 10%¨dos direitos. Os valores da negociação não foram revelados no documento.

Walter Schalka, Rafael Leal, Dagoberto Oliva e Vitor Sion votaram a favor da venda. O vice-presidente José Carlos de Oliveira argumentou contra a venda, por considerar que o desgaste seria desnecessário em um momento em que o time estava evoluindo dentro de campo. O presidente Andres Rueda também votou contra e encerrou a reunião.O Santos, por estatuto, é comandado por um colegiado de nove pessoas: presidente, vice e sete membros escolhidos pelo presidente. As decisões precisam ser tomadas por votação.

Luan Peres foi vendido ao Olympique de Marseille em julho em operação casada com a Doyen, resolvendo um dos problemas financeiros mais críticos do Santos na última década. Contraída em dezembro de 2013 para a chegada de Leandro Damião, a dívida ficou os últimos sete anos sem resolução.

Luan Peres foi contratado em agosto de 2019 justamente sob o comando de Sampaoli. Ele demorou para ter uma sequência, já que os titulares na época eram Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Na ausência de um dos dois, Felipe Aguilar jogava. No ano seguinte, o camisa 14 ganhou a vaga após as saídas de Gustavo, para o Flamengo, e Felipe Aguilar, para o Athletico-PR, e logo “caiu” nas graças da torcida. Em pouco tempo, o zagueiro se tornou titular absoluto, um dos líderes da equipe.