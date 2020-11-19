Presidente do Santos pede reforço policial em Assembleia de Sócios

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, enviou nominalmente uma carta direcionada ao Diretor da Polícia Civil, Manoel Gatto Neto, solicitando apoio policial na Assembleia de Sócios deste domingo (22), que votará o impedimento ou não do presidente afastado, José Carlos Peres. Na notificação, o mandatário santista afirma que a solicitação visa coibir eventuais fraudes. No dia 11 de novembro, os membros do Comitê de Gestão santista, Alexandre Santos e Mário Badures, concederam uma entrevista coletiva virtual onde apontaram uma série de irregularidades no cadastro de sócios, que foram levadas ao Conselho Deliberativo.

O Santos disponibilizará um contingente de seguranças para evitar casos de violência, mas também se preocupa com a interferências irregulares entre os sócios votantes. José Carlos Peres foi afastado temporariamente do cargo no dia 28 de setembro, após o Conselho Deliberativo aprovar o parecer do Conselho Fiscal, que aponta irregularidades administrativas, como uso inadequado de cartões corporativos, pagamento de comissão a um empresário de forma não relatada no balanço do clube entre outras questões. Os conselheiros reiteraram a decisão, após a não utilização do direito de ampla defesa do mandatário afastado.