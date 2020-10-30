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Presidente do Santos liga para Caboclo e formaliza reclamação à arbitragem: 'Fiquei indignado'

Orlando Rollo considerou que o Peixe foi prejudicado por Anderson Daronco na derrota para o Fluminense, no último domingo (25)...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 20:18

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 20:18
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O presidente do Santos formalizou à CBF reclamações contra a arbitragem, após se sentir lesado na derrota por 3 a 1 pelo Fluminense, no último domingo (25), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Além disso, o presidente santista, Orlando Rollo, entrou em contato com o mandatário da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, para expor a sua opinião em relação aos erros. Dois gols anulados e duas situações de expulsões foram expostas pelo líder do Peixe.
- Fiquei indignado com o que eu vi contra o Fluminense. Liguei de forma respeitosa para o presidente Rogerio Caboclo. Registrei minha reclamação. Dirigente não tem que dar espetáculo, tem que respeitar instituições e formas de fazer as reclamações. Eu entrei em contato com o Caboclo, registrei indignação e Santos formalizou hoje um ofício reclamando oficialmente da arbitragem. Não podemos deixar quieto. Não vamos nos calar. Vamos nos manifestar em abusos de erros de manifestação. Não vamos ficar caladinhos - disse Rollo em entrevista coletiva virtual concedida nesta sexta-feira (30).
Rollo tem buscado uma maior abertura junto a entidade máxima do futebol nacional. No dia 06 e outubro, o presidente santista, em viagem a sede da CBF, conseguiu uma antecipação de R$ 5,5 milhões em cotas para resolução de problemas financeiros. No encontro, Orlando também falou de arbitragem com o presidente da Comissão Nacional, Leonardo Gaciba. Na ocasião, o papo teve foco mais na compreensão dos critérios do VAR.

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