Presidente do Santos liga para Caboclo e formaliza reclamação à arbitragem: 'Fiquei indignado'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O presidente do Santos formalizou à CBF reclamações contra a arbitragem, após se sentir lesado na derrota por 3 a 1 pelo Fluminense, no último domingo (25), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Além disso, o presidente santista, Orlando Rollo, entrou em contato com o mandatário da Confederação Brasileira de Futebol, Rogério Caboclo, para expor a sua opinião em relação aos erros. Dois gols anulados e duas situações de expulsões foram expostas pelo líder do Peixe.

- Fiquei indignado com o que eu vi contra o Fluminense. Liguei de forma respeitosa para o presidente Rogerio Caboclo. Registrei minha reclamação. Dirigente não tem que dar espetáculo, tem que respeitar instituições e formas de fazer as reclamações. Eu entrei em contato com o Caboclo, registrei indignação e Santos formalizou hoje um ofício reclamando oficialmente da arbitragem. Não podemos deixar quieto. Não vamos nos calar. Vamos nos manifestar em abusos de erros de manifestação. Não vamos ficar caladinhos - disse Rollo em entrevista coletiva virtual concedida nesta sexta-feira (30).