Presidente do Santos elogia base e comenta tradição: 'Sempre salva'

Depois do Santos vencer o Internacional no último sábado, por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e Ivonei, joias da base, o presidente Orlando Rollo elogiou a categoria e reforçou uma frase muito conhecida entre os santistas: "a base sempre salva".
O dirigente revelou que após o jogo enviou mensagens ao Balieiro, jovem de 21 anos que estreou com o auxiliar Marcelo Fernandes, e John, que esteve no gol no lugar de João Paulo.
- Santos tem poder de se reinventar sempre. Quando pensam que está morto, Santos traz a molecada e desempenha bem. É tradição de anos e anos, desde os anos 50. Base sempre salva. Nossa base é forte. Nossa equipe sub-23 tem Edinho como técnico. Edinho, filho do Rei Pelé. Tem feito grande trabalho. Temos potencial bom de jogadores. E eles fizeram bonito - disse em entrevista ao Mesa Redonda.- Balieiro foi muito bem, John sensacional. Mandei mensagem para ambos depois do jogo como forma de incentivar os atletas. Cuca incentiva, tem time na mão. Mexe com psicológico deles, coloca para cima. E Marcelo Fernandes tem histórico no futebol, foi campeão paulista em 2015 e sabe trabalhar com a base. E com todos nós juntos ganhamos do líder - conclui.
O Santos está em 6º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, a apenas quatro do líder Internacional.