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Presidente do Santos diz que impaciência fez Cruzeiro desistir do empréstimo de Copete

Raposa estava interessada em contar com o atleta, mas demora na reposta santista fez com que o time mineiro se retirasse...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 08:05

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 08:05

Crédito: Ivan Storti/Santos
Durante reunião virtual do Conselho Deliberativo, o presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, afirmou que o Cruzeiro desistiu de contar com o atacante Jonathan Copete por empréstimo. O time Celeste tinha acenado o interesse em contar com o jogador, mas se retirou devido a demora na resposta santista.
Qualquer movimentação de entrada e saída de atletas três meses antes da eleição, que no Peixe é prevista para o dia 12 de dezembro, precisa da aprovação do Conselho, mas a equipe mineira não teve paciência em aguardar. O contrato de Copete com o Alvinegro é válido até junho de 2021, mas desde junho de 2019 o colombiano não veste a camisa santista. Primeiramente, o jogador foi emprestado ao Pachuca (MEX) e em fevereiro foi novamente cedido temporariamente, dessa vez ao Everton (CHI). Em junho, o atacante retornou ao Santos, a princípio treinava separadamente, mas foi integrado ao elenco principal após a chegada de Cuca ao comando do Peixe.
Ainda assim, devido o banimento do Santos na Fifa, por conta de inadimplências com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL), na contratação de Soteldo e Felipe Aguilar, vendido em março ao Athletico-PR, no início de 2019, Copete o retorno de Copete ao Peixe não pode ser registrado. A dívida atual do Alvinegro com as duas equipes é próxima a R$ 25 milhões.
Mesmo com o negócio encerrado, saída por empréstimo de Copete ao Cruzeiro foi votada e aprovada por 76% dos conselheiros santistas caso as conversas sejam retomadas. Até o então, o acordo seria firmado com cessão do colombiano aos mineiros até fevereiro, com o Peixe podendo solicitar o retorno do jogador a qualquer momento.

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