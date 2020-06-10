Presidente do Santos critica retomada dos treinamentos do Red Bull Bragantino: ‘Fato desagradável’

Crédito: Ivan Storti/Santos

Alinhado com as decisões da Federação Paulista de Futebol, o presidente do Santos, José Carlos Peres, criticou a postura do Red Bull Bragantino, que retornou aos treinamentos na última terça-feira, sem comunicar a FPF e os demais clubes,

De acordo com Peres, o fato foi desagradável, já que o combinado era todas as equipes da Série A1 voltarem às atividades ao mesmo tempo.

– Vai ser passo a passo, de acordo com a Federação, quando voltar um time voltar todos. Tivemos um fato desagradável que o Red Bull Bragantino voltou a treinar sem comunicar a Federação e os clubes – disse o presidente santista à Santa Cecília TV.E MAIS:De saída: Relembre a trajetória de Evandro com a camisa do SantosSantos e Flamengo se enfrentariam nesta quarta pelo BrasileirãoFora dos planos do Santos, Evandro não terá contrato renovadoSantos arrecadou R$ 155 mil em bilheteria neste anoNa tarde desta quarta-feira, os representantes das equipes da elite do futebol paulista farão nova reunião com a entidade máxima do esporte em São Paulo. Segundo o mandatário santista, um protocolo para retorno já foi aprovado pelo governador do Estado, João Dória (PSDB), mas o Alvinegro Praiano precisa também do aval do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa (PSD).

– Tem que ser bastante seguro, dentro de um protocolo que foi aprovado pelo governador do Estado, prefeito de São Paulo e, claro, precisa da aprovação do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa.