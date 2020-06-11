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Presidente do Santos crê em maratona de jogos e cautela nas contratações no retorno do futebol

Com dificuldades financeiras, José Carlos Peres acredita que: 'Todo mundo vai pensar três vezes para contratar e uma vez para vender'...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 18:03

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 18:03

Crédito: Reprodução/SantosTV
Otimista para o retorno das atividades no futebol brasileiro nos próximos dias, o presidente do Santos, José Carlos Peres, acredita que retomada do esporte no país terá maratona de jogos e diretorias mais precavidas no momento de ir às compras.
– Eu acho que voltaremos melhores, mais fortes, mais conscientes. Todo mundo vai pensar três vezes para contratar e uma vez para vender – disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.
– Se tudo correr bem, se tudo levar para que nenhuma competição seja cancelada, vai ser uma corrida: jogo terça, quinta, sábado. Vai ter jogo para todos os gostos, todas as horas. Mas, a torcida está carente de jogos e vai ser um prato cheio – completou.
O próprio Santos vive situação financeira delicada. O clube iniciou o ano com projeto de exploração das categorias de base na equipe profissional e maior contensão financeira. Com a crise econômica oriunda da pandemia do novo coronavírus o Peixe intensificou o seu “sinal amarelo” quanto as questões monetárias. E MAIS:

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