Presidente do Santos crê em maratona de jogos e cautela nas contratações no retorno do futebol

Crédito: Reprodução/SantosTV

Otimista para o retorno das atividades no futebol brasileiro nos próximos dias, o presidente do Santos, José Carlos Peres, acredita que retomada do esporte no país terá maratona de jogos e diretorias mais precavidas no momento de ir às compras.

– Eu acho que voltaremos melhores, mais fortes, mais conscientes. Todo mundo vai pensar três vezes para contratar e uma vez para vender – disse em entrevista à Rádio Bandeirantes.

– Se tudo correr bem, se tudo levar para que nenhuma competição seja cancelada, vai ser uma corrida: jogo terça, quinta, sábado. Vai ter jogo para todos os gostos, todas as horas. Mas, a torcida está carente de jogos e vai ser um prato cheio – completou.