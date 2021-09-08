Presidente do Santos comenta conversas com Palmeiras por Kaio Jorge

O presidente do Santos, Andrés Rueda negou a existência de uma proposta do Palmeiras pelo atacante Kaio Jorge. Segundo o cartola, os clubes chegaram a conversar sobre uma possível transferência, algo que, segundo ele, é comum, mas o assunto não passou disso.– O pessoal confunde muito o que são conversas, consultas e propostas. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais um papo de proposta, mas a primeira coisa é separar entre esses três temas. Conversa é algo que nós temos praticamente toda semana entre os cinco aqui de São Paulo, nós nos falamos. Na conversa, sempre tem uma pergunta sobre interesse em compra, em empréstimo. A consulta é o clube entrar em contato com o presidente por tal atleta e saber quais são os trâmites. Proposta é com papel timbrado do clube, demonstrando um interesse oficial na negociação. O que houve foi de Kaio Jorge e Palmeiras foi uma conversa, mas nada além disso – disse Rueda, em entrevista à ESPN.O NOSSO PALESTRA noticiou, em agosto, que o Palmeiras ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões, na cotação da época) para tirar o centroavante do rival. A proposta, apesar de vantajosa para a equipe santista, não foi aceita por se tratar de um rival.
Kaio Jorge é formado nas categorias de base do Santos e foi vendido à Juventus durante a última janela de transferências.