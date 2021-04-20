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futebol

Presidente do Real Madrid fala sobre Messi: 'Gostaria que ficasse no Barcelona'

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, deixou a sua opinião sobre a novela que o jogador argentino vive com a equipe catalã...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 21:03

LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2021 às 21:03
Crédito: JAVIER SORIANO / AFP
O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, falou, em entrevista ao programa 'El Chiringuito' sobre uma eventual saída de Lionel Messi do Barcelona. O dirigente espanhol deixou a sua opinião sobre o cenário do argentino na equipe catalã.
Veja o mata-mata da Champions League- Espero e quero que Lionel Messi fique no Barça, pois é um grande jogador e, como digo, o fenômeno Madrid-Barcelona, quando jogamos uma partida, paralisa o mundo - disse Florentino Pérez.
O dirigente espanhol ainda falou, na entrevista, sobre a criação da Superliga Europeia, que também contaria com a participação do Barcelona de Lionel Messi. Pérez discutiu uma possível transferência de Cristiano Ronaldo e uma negociação de Vini Jr com o PSG.
Segundo colocado no Campeonato Espanhol com 67 pontos somados em 31 partidas, o Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília) para enfrentar o Cádiz pela 32ª rodada da competição.

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