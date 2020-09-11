Presidente do Racing denuncia dívida do Porto por Renzo Saravia

O presidente do Racing Avellaneda, Victor Blanco, denunciou, nesta sexta-feira, uma dívida de 1,5 milhões de euros (cerca de R$ 9,3 milhões) do Porto pelo argentino Renzo Saravia, contratado em 2019.

Na época, Saravia foi contratado por 5,5 milhões de euros. O dirigente do Racing ameaça levar o caso para a Fifa caso não haja uma resolução amigável.

- Já enviamos uma carta ao Porto e, se não derem novidades, avançaremos com uma queixa na FIFA. Esperamos chegar a um acordo. Devem 750 mil euros (cerca de R$ 4,6 milhões) ao Racing e uma quantia igual ao Belgrano (que tinha parte do passe de Saravia) - disse à "Radio Impacto".