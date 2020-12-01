Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Palmeiras testa positivo para Covid-19

Estado de saúde de Maurício Galiotte é estável e mandatário já está em isolamento
...

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 dez 2020 às 12:20
Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
O surto de Covid-19 no Palmeiras continua infectando atletas e membros da comissão técnica e diretoria. Desta vez, o presidente Maurício Galiotte testou positivo para a doença nesta terça-feira (1).
A informação foi dada pelo “MídiaSEP” e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!. Galiotte está bem, iniciou o processo de isolamento e ficará sob cuidados médicos.>> CONFIRA A TABELA DA LIBERTADORES
Fora de campo, além do presidente, o gerente Edu Dracena já foi infectado, assim como Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube.
Em relação aos atletas, o técnico Abel Ferreira tem importantes retornos para o compromisso diante do Delfín, nesta quarta-feira (2) pela volta das oitavas de final da Copa Libertadores, uma vez que Willian, Raphael Veiga e Jailson retornaram após se recuperarem da doença. Vale lembrar que o treinador português chegou a ter 18 desfalques por conta da Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados