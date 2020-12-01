Presidente do Palmeiras testa positivo para Covid-19

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

O surto de Covid-19 no Palmeiras continua infectando atletas e membros da comissão técnica e diretoria. Desta vez, o presidente Maurício Galiotte testou positivo para a doença nesta terça-feira (1).

A informação foi dada pelo “MídiaSEP” e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!. Galiotte está bem, iniciou o processo de isolamento e ficará sob cuidados médicos.>> CONFIRA A TABELA DA LIBERTADORES

Fora de campo, além do presidente, o gerente Edu Dracena já foi infectado, assim como Daniel Gonçalves, coordenador científico do clube.