Presidente do Palmeiras revela sondagens por Patrick de Paula

O título paulista e o protagonismo dos garotos do Palmeiras têm chamado a atenção de clubes europeus. Destaque na conquista do estadual, Patrick de Paula tem recebido sondagens do Velho Continente, como do Benfica, por exemplo.
O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, revelou o interesse e não descartou fazer negócio caso alguma proposta interessante chegue ao clube.
- É um ano atípico. Temos que ter muito equilíbrio, fazer as coisas com os pés no chão. Os clubes precisam de receita, e a única receita que existe hoje para ser um valor adicional, um dinheiro novo, é a venda de jogadores. Mas temos que fazer com muito equilíbrio, no momento correto - afirmou Galiotte, em entrevista à "TV Gazeta".
Patrick de Paula tem 20 anos e contrato válido até 2024. O valor da multa rescisória é de cem milhões de euros (cerca de R$ 670 milhões).