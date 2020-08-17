Presidente do Palmeiras revela sondagens por Patrick de Paula

O título paulista e o protagonismo dos garotos do Palmeiras têm chamado a atenção de clubes europeus. Destaque na conquista do estadual, Patrick de Paula tem recebido sondagens do Velho Continente, como do Benfica, por exemplo.

- É um ano atípico. Temos que ter muito equilíbrio, fazer as coisas com os pés no chão. Os clubes precisam de receita, e a única receita que existe hoje para ser um valor adicional, um dinheiro novo, é a venda de jogadores. Mas temos que fazer com muito equilíbrio, no momento correto - afirmou Galiotte, em entrevista à "TV Gazeta".