Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Palmeiras revela sondagens por Patrick de Paula

Maurício Galiotte confirma que clubes europeus estão de olho na Cria da Academia e avisa que é preciso ter equilíbrio com 'momento atípico', mas não descarta futuro negócio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 12:15

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 12:15

Crédito: Patrick de Paula é uma das revelações do Palmeiras (Agência Palmeiras/Divulgação
O título paulista e o protagonismo dos garotos do Palmeiras têm chamado a atenção de clubes europeus. Destaque na conquista do estadual, Patrick de Paula tem recebido sondagens do Velho Continente, como do Benfica, por exemplo.
O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, revelou o interesse e não descartou fazer negócio caso alguma proposta interessante chegue ao clube.
- É um ano atípico. Temos que ter muito equilíbrio, fazer as coisas com os pés no chão. Os clubes precisam de receita, e a única receita que existe hoje para ser um valor adicional, um dinheiro novo, é a venda de jogadores. Mas temos que fazer com muito equilíbrio, no momento correto - afirmou Galiotte, em entrevista à "TV Gazeta".
Patrick de Paula tem 20 anos e contrato válido até 2024. O valor da multa rescisória é de cem milhões de euros (cerca de R$ 670 milhões).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados