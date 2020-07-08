Presidente do Palmeiras faz novo teste de COVID-19 após ver Bolsonaro

Maurício Galiotte decidiu passar por mais um exame para detectar coronavírus. A ideia ocorreu porque, há uma semana, o presidente do Palmeiras foi a Brasília encontrar Jair Bolsonaro, Presidente da República que anunciou nesta terça-feira que está contaminado pela COVID-19.

O novo teste a que o dirigente do Verdão será submetido é uma medida de precaução. Galiotte não apresenta sintomas e passou pelas baterias de exames que vêm sendo aplicadas a profissionais do clube, inclusive passou por um deles depois de ter ido ao Distrito Federal, na terça-feira passada, com resultado negativo. Ainda assim, preferiu seguir o protocolo.