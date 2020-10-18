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Presidente do Palmeiras convive com problema pessoal em meio a escolha do novo técnico

Maurício Galiotte tem parente próximo internado em estado grave e mesmo assim tem tomado à frente da negociação para definir o treinador que assumirá o comando do Verdão...

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 08:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 out 2020 às 08:10
Crédito: Agência Palmeiras
O Palmeiras procura por um técnico e o presidente Maurício Galiotte está à frente do processo de escolha, tanto que Miguel Ángel Ramirez, principal nome para o cargo, é o preferido do mandatário palmeirense.
Mas desde a derrota para o Coritiba, na última quarta-feira (14), nada tem sido fácil para Galiotte, dentro e fora de campo. Com um parente próximo internado, a presença dele no Allianz Parque quase não aconteceu.A derrota e a consequente saída de Vanderlei Luxemburgo do cargo quase de madrugada fizeram com que ele participasse da coletiva ao lado de Anderson Barros praticamente sem dormir. Foi o diretor de futebol quem avisou Luxemburgo sobre a decisão algumas horas antes.
Desde então, a situação se tornou ainda mais delicada e o estado da pessoa próxima ao presidente do Palmeiras é grave. Mesmo assim, ele não abre mão de ficar atento a todos os detalhes da escolha do novo treinador.

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