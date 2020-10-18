Presidente do Palmeiras convive com problema pessoal em meio a escolha do novo técnico

Crédito: Agência Palmeiras

O Palmeiras procura por um técnico e o presidente Maurício Galiotte está à frente do processo de escolha, tanto que Miguel Ángel Ramirez, principal nome para o cargo, é o preferido do mandatário palmeirense.

Mas desde a derrota para o Coritiba, na última quarta-feira (14), nada tem sido fácil para Galiotte, dentro e fora de campo. Com um parente próximo internado, a presença dele no Allianz Parque quase não aconteceu.A derrota e a consequente saída de Vanderlei Luxemburgo do cargo quase de madrugada fizeram com que ele participasse da coletiva ao lado de Anderson Barros praticamente sem dormir. Foi o diretor de futebol quem avisou Luxemburgo sobre a decisão algumas horas antes.