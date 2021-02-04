Presidente do Palmeiras analisa administração, elogia ‘meninos de ouro’ e fala sobre Libertadores

Crédito: Divulgação/Palmeiras

Às vésperas da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da Fifa, o presidente do Verdão, Maurício Galiotte, concedeu uma entrevista aos repórteres Danilo Lavieri e Thiago Ferri, do UOL, na qual analisou a sua administração e a situação financeira do Verdão.

– A gente sabe como o palmeirense é exigente, minha família toda é de torcedores do Palmeiras. Mas o clube foi campeão da Copa do Brasil em 2015, do Brasileirão em 2016, vice do Brasileirão em 2017, campeão brasileiro em 2018, ficou em terceiro lugar em 2019 e agora ganhamos o Paulista e a Libertadores. Pô, se a gente analisar, o projeto deu certo. Passava na cabeça de vocês tudo isso que eu estou dizendo há seis anos? Mesmo assim foi uma enxurrada de manifestações. Eu entendo o papel do torcedor, mas em alguns momentos foi exagerado.

– O meu desejo pessoal é não vender os meninos neste momento. São jovens, acabaram de subir, ainda têm muito a contribuir, muitas alegrias a proporcionar ao nosso torcedor. Nós temos que terminar o ciclo para pensar em vender os meninos. Por outro lado, não temos o controle da pandemia, de tudo que está acontecendo hoje. Estamos vendo vários mercados sendo afetados, como o nosso. Garantir que a gente, em hipótese nenhuma, vá fazer uma negociação, a gente não pode. Mas posso expor meu desejo, de manter os meninos para cumprir um ciclo. E este ciclo está no início - avaliou.