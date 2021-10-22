Presidente do Náutico garante presença de policiamento e realização da partida com o Vasco

Crédito: Julio Jacobina/DP

O presidente do Náutico, Edno Melo, assegurou que a partida com o Vasco será realizada neste domingo (24), nos Aflitos. Em contato rápido com o LANCE!, o dirigente confirmou uma reunião com a Polícia Militar e destacou que haverá contingente para garantir a segurança em torno da partida válida pela Série B.- O jogo acontecerá sem maiores problemas. O Governo de Pernambuco confirmou que vai disponibilizar o número de policiais militares para a partida. Além disto, na reunião hoje, também solicitou um número de seguranças para serem contratados - disse.

Além do policiamento, a previsão é de que 120 seguranças trabalhem no jogo entre o Timbu e o Cruz-Maltino. A partida corria o risco de não acontecer neste fim de semana.

Entenda o caso

Na quinta-feira passada (21), a CBF enviou um ofício à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) na qual ameaçou retirar todas as partidas do estado caso o Governo do Estado não garantisse a presença da Polícia Militar em campo.

De acordo com o presidente da Federação Pernambucana, Evandro Carvalho, a decisão passaria a valer para o confronto entre Náutico e Vasco, pela 31ª rodada da Série B.