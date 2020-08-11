Presidente do Internacional revela que foi ameaçado após derrota no Gre-Nal

Na semana passada, o Internacional foi superado pelo Grêmio na semi do Gauchão e irritou a torcida Colorada, que além da eliminação, aumentou o tabu diante do rival para nove jogos sem vitória no Gre-Nal.Como é habitual do futebol brasileiro, a internet foi a válvula de escape para diversos torcedores irritados e sobrou para o presidente Marcelo Medeiros, que sofreu até ameaças pela falta de resultados contra o maior rival.
‘A última semana foi muito dura, com justas críticas e cobranças e até mesmo algumas ameaças. Mais do que ninguém, quero ver o Inter campeão. O que nos resta é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nosso compromisso é fazer o certo, com retidão e seriedade. Tenho a convicção de que estamos no caminho, e a recompensa chegará no futuro. Temos a obrigação de sempre fazer o melhor pelo Sport Club Internacional’, postou em sua conta do twitter.
Protestos
Vale lembrar que, na sexta-feira, último treino antes da estreia no Brasileirão, cerca de 30 torcedores foram ao CT Parque Gigante para protestar e mostraram a ira contra os jogadores e diretoria.