futebol

Presidente do Internacional revela que foi ameaçado após derrota no Gre-Nal

Através das redes sociais, Marcelo Medeiros contou um pouco dos momentos de tensão por conta da queda no Gauchão...
LanceNet

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 18:49

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Na semana passada, o Internacional foi superado pelo Grêmio na semi do Gauchão e irritou a torcida Colorada, que além da eliminação, aumentou o tabu diante do rival para nove jogos sem vitória no Gre-Nal.Como é habitual do futebol brasileiro, a internet foi a válvula de escape para diversos torcedores irritados e sobrou para o presidente Marcelo Medeiros, que sofreu até ameaças pela falta de resultados contra o maior rival.
‘A última semana foi muito dura, com justas críticas e cobranças e até mesmo algumas ameaças. Mais do que ninguém, quero ver o Inter campeão. O que nos resta é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Nosso compromisso é fazer o certo, com retidão e seriedade. Tenho a convicção de que estamos no caminho, e a recompensa chegará no futuro. Temos a obrigação de sempre fazer o melhor pelo Sport Club Internacional’, postou em sua conta do twitter.
Vale lembrar que, na sexta-feira, último treino antes da estreia no Brasileirão, cerca de 30 torcedores foram ao CT Parque Gigante para protestar e mostraram a ira contra os jogadores e diretoria.

Tópicos Relacionados

internacional
Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

