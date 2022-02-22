Presidente do Internacional revela insatisfação com momento do time

A semana do Internacional promete fortes emoções. Com falta de resultado no Campeonato Gaúcho, o treinador Alexander Medina está pressionado e precisa dar uma resposta.

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Além da torcida, que cobra muito a comissão técnica, quem também demonstra insatisfação é o presidente Alessandro Barcellos.

Em conversa com a imprensa, o dirigente deixou claro que não gosta do início do uruguaio e espera uma resposta do trabalho o quanto antes.

‘Ninguém está satisfeito com o trabalho como um todo, não só com o Medina. Todos precisam assumir a sua parcela de responsabilidade para enxergarmos a solução. Vamos trabalhar para remobilizar a equipe, que precisa da vitória’, declarou após revés diante do São José.

Calendário

O próximo jogo do Internacional é sábado, quando recebe o Grêmio no Beira-Rio, a partir das 19h (Horário de Brasília).