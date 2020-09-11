Presidente do Grêmio garante acerto com Diogo Barbosa

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação

Se o Grêmio iniciou a semana em busca de um lateral-esquerdo, ela parece estar próxima de acabar. De acordo com o presidente Romildo Bolzan, Diogo Barbosa, atualmente no Palmeiras, está acertado com o Tricolor.O único problema para o anuncio oficial é o Verdão, que ainda precisa resolver uma questão com o jogador.

‘Estamos acertados com o Diogo, com o Palmeiras. Mas ainda há uma questão que o Palmeiras precisa resolver. Se não resolver, o negócio possivelmente não andará. Mas tem que aguardar’, declarou.