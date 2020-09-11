Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Presidente do Grêmio garante acerto com Diogo Barbosa

Romildo Bolzan afirmou que entre o Tricolor e o jogador está tudo certo, mas espera a liberação do Palmeiras...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 13:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 set 2020 às 13:06
Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras/Divulgação
Se o Grêmio iniciou a semana em busca de um lateral-esquerdo, ela parece estar próxima de acabar. De acordo com o presidente Romildo Bolzan, Diogo Barbosa, atualmente no Palmeiras, está acertado com o Tricolor.O único problema para o anuncio oficial é o Verdão, que ainda precisa resolver uma questão com o jogador.
‘Estamos acertados com o Diogo, com o Palmeiras. Mas ainda há uma questão que o Palmeiras precisa resolver. Se não resolver, o negócio possivelmente não andará. Mas tem que aguardar’, declarou.
Com a chegada de Diogo Barbosa, Renato Gaúcho ganha uma alternativa a mais para a posição, já que no momento Cortez é o titular e Caio Henrique, contratado no início do ano, foi embora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados