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futebol

Presidente do Galo recua da ideia de pedir a exclusão do Flamengo no BR

Sérgio Sette Câmara havia ameaçado o Rubro-Negro de acionar a Justiça Desportiva para eliminar o clube da competição por uso indevido da Justiça comum...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 18:33

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 18:33

Crédito: Divulgação/Atlético-MG
O presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, baixou o tom de cobrança por uma punição ao Flamengo e até exclusão do clube carioca do Campeonato Brasileiro. O dirigente afirmou na segunda-feira,28 de setembro, que iria acionar a Justiça Desportiva para punir o Rubro-Negro, por uma quebra de regra, quando entrou na Justiça Comum para evitar que o jogo com o Palmeiras fosse realizado. O argumento do presidente atleticano para excluir o Fla do Brasileirão seria pelo suposto uso indireto da Justiça Comum, o que é vedado pelo regulamento da competição. O time carioca conseguiu uma decisão favorável, depois cassada pela CBF, via Sindeclubes (Sindicato dos Empregados em Clubes do Estado do Rio de Janeiro). O pedido de adiamento da partida aconteceu por um surto de COVID-19 no elenco do Flamengo. Todavia, como a partida aconteceu, Sette Câmara recuou na ideia de pedir a eliminação do rubro-negro da Série A.
-Como o jogo aconteceu, nós entendemos que cabe apenas à procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) analisar a situação e, se entender que é o caso, tomar as providências. Nós não vamos tomar nenhuma iniciativa-disse o presidente do Galo, em entrevista à Rádio 98 FM

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