Presidente do Galo diz que só libera Cazares com compensação financeira

Crédito: Bruno Cantini/Atlético-MG

A contratação de Cazares pelo Corinthians ganhou mais um capítulo na última segunda-feira, quando presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, concedeu entrevista para a rádio Itatiaia e prometeu fazer jogo duro para a saída do meia-atacante, que tem contrato com o clube mineiro até o fim deste ano. Sendo assim, a liberação só deve ocorrer com compensação financeira.- Não recebemos proposta, o que vi foi aí na imprensa. Existe uma situação, o Cazares tem contrato conosco até 31 de dezembro e ele vai cumprir até a meia-noite de 31 de dezembro. A proposta tem que vir no sentido de ser alguma coisa compensatória para o clube. Simplesmente, liberar o jogador sem qualquer tipo de compensação, não - declarou o mandatário atleticano.

Entre Timão e Cazares está tudo encaminhado, incluindo as bases salariais e o contrato definitivo após dezembro de 2020, no entanto ainda é preciso resolver como o equatoriano deixará o Galo. O clube paulista não vai disponibilizar dinheiro nas tratativas, que têm sido tocadas pelo estafe do atleta.As alternativas neste momento seriam: empréstimo sem custos até o fim de 2020, com o Corinthians arcando com os salários, ou a rescisão contratual amigável com os mineiros. Em ambas as opções, há a possibilidade de o Atlético-MG ficar com um percentual de uma possível venda futura.

Sette Câmara, no entanto, indica que não vai facilitar qualquer forma de saída de Cazares. Para o presidente do Galo, para a conversa andar, principalmente em termos de rescisão contratual, o clube terá de receber algo em troca, que pode ser um abatimento das dívidas que o Atlético-MG com o equatoriano. Caso contrário, ele seguira cumprindo horários até o fim do contrato.

- É claro que eles estão pensando em pegar o passe dele no início de janeiro e negociar com algum clube, colocar algum dinheiro no bolso, mas eles vão ter que esperar até meia-noite do dia 31 de dezembro, porque eu também sou osso duro de roer e não vou liberar o jogador de graça, sem que o Atlético tenha algum tipo de compensação ou desconto daquilo que efetivamente a gente deve a ele. Alguma coisa tem que ser feita para compensar, senão ele vai ficando por aqui e cumprindo os horários dele lá no CT.