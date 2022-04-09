Presidente do Fortaleza recusou proposta para ser CEO do Botafogo: 'Era salário de centroavante'

O Botafogo tentou contratar Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, para fazer parte da diretoria da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) após a aquisição de John Textor. Quem revelou a informação foi o próprio mandatário do Leão na noite deste sábado, em entrevista ao "Programa Frias do Sérgio", na Rádio O Povo CBN.+ Botafogo faz proposta por Gustavo Sauer, do Boavista-POR, e quer ponta já para o começo do Brasileirão

– Esse é um assunto que sempre guardei a sete chaves por respeito, mas não sou de mentir. Realmente recebi um convite para ser CEO do Botafogo, era um salário de centroavante bom de Série A, centroavante muito bom mesmo... Mas eu recusei porque tenho compromisso com o Fortaleza, assumi um compromisso para mais três anos com o clube, muitas pessoas disseram que "se você ficar, eu fico, "se você ficar eu sigo patrocinando", eu não poderia jamais frustrar essas pessoas. Eu sou daqui e vou viver aqui - afirmou.

Apesar de ressaltar que a parte financeira era acima da média, Marcelo faz questão de ressaltar que nunca pensou em 'pular do barco' pelo compromisso que assumiu no Fortaleza, que conquistou recentemente a Copa do Nordeste.

– Convenci o Vojvoda a ficar e eu aí eu saio? Fiz de tudo para o cara ficar e aí saio um ou dois meses depois... Não tinha lógica. Fiquei feliz, é um reconhecimento do trabalho que foi feito, uma proposta excepcional do ponto de vista financeiro, mas eu não balancei para ir pelo compromisso com o clube e os torcedores que me elegeram - completou.

Vale lembrar que John Textor, recentemente, afirmou que o Botafogo estaria trazendo um dos "melhores dirigentes do mundo". Ainda não há informações de quem seja essa pessoa.