Presidente do Fortaleza elogia Lucas Lima e avalia extensão de contrato: ‘Vamos conversar com o Palmeiras’

– Nós ainda não conversamos com o Palmeiras sobre a renovação do Lucas Lima. É um jogador que fez um papel interessante, teve jogos bons e entrou em alguns no segundo tempo. Mas acima de tudo teve uma conduta muito boa e muito elogiada internamente. Então estamos avaliando e no momento oportuno vamos conversar com o Palmeiras – afirmou, em entrevista à Rádio Verdes Mares.Mesmo que o Fortaleza demonstre o interesse em manter Lucas Lima, o atual molde de negócio não agrada ao Alviverde, que deseja não ter mais participação no pagamento de parte do salário do meio-campista. O atual vínculo de empréstimo prevê uma divisão de salários entre Leão e Verdão e a retirada dessa ‘ajuda’ complica os planos do Fortaleza em manter o jogador em seu plantel para a próxima Libertadores.