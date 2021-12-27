Presidente do Fortaleza elogia Lucas Lima e avalia extensão de contrato: ‘Vamos conversar com o Palmeiras’

Emprestado ao Fortaleza até 31 de dezembro deste ano, Lucas Lima não deve retornar ao Palmeiras em 2022. Próximo do fim do empréstimo, o presidente do Tricolor cearense, Marcelo Paz, elogiou o jogador e avaliou a possibilidade de realizar a extensão contratual com o meia.
– Nós ainda não conversamos com o Palmeiras sobre a renovação do Lucas Lima. É um jogador que fez um papel interessante, teve jogos bons e entrou em alguns no segundo tempo. Mas acima de tudo teve uma conduta muito boa e muito elogiada internamente. Então estamos avaliando e no momento oportuno vamos conversar com o Palmeiras – afirmou, em entrevista à Rádio Verdes Mares.Mesmo que o Fortaleza demonstre o interesse em manter Lucas Lima, o atual molde de negócio não agrada ao Alviverde, que deseja não ter mais participação no pagamento de parte do salário do meio-campista. O atual vínculo de empréstimo prevê uma divisão de salários entre Leão e Verdão e a retirada dessa ‘ajuda’ complica os planos do Fortaleza em manter o jogador em seu plantel para a próxima Libertadores.
Desde agosto no Leão do Pici, Lucas Lima atuou em 17 partidas pelo Campeonato Brasileiro, sendo 11 como titular. Nestes jogos, o atleta marcou um gol e contribuiu com uma assistência.
Em sua passagem pelo Verdão, o ex-camisa 20 esteve no clube durante quase quatro temporadas completas. Neste período foram 165 partidas, 12 bolas na rede e 19 passes para gol. Ao todo, o jogador conquistou quatro título (Brasileirão 2018, Paulistão 2020, Copa do Brasil 2020 e Libertadores 2020), porém todos como coadjuvante.