Presidente do Deliberativo clama pela evolução do futebol do Vasco: 'É urgente adotar alguma medida'

São casas diferentes. Enquanto a diretoria administrativa, comandada por Jorge Salgado, tem que lidar com os rumos atuais do departamento de futebol, o futuro depende de Carlos Fonseca. O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco é o responsável por organizar os debates de momento em torno da provável venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para a 777 Partners. Da administração à deliberação há distância, mas também ele entende a urgência por mudanças em campo.- Falar como torcedor. Meu coração sofre. Sofreu ontem (quarta-feira, na eliminação do Cruz-Maltino na Copa do Brasil), fiquei completamente anestesiado depois do jogo. É urgente adotar alguma medida. Essa medida não é, necessariamente, a SAF, mas alguma coisa precisa ser feita e eu acredito que será. Há o sentimento de urgência dentro da diretoria administrativa e uma vontade enorme de se acertar. Isso eu vejo - afirmou Carlos Fonseca durante a reunião da última quinta-feira, na sede náutica da Lagoa.
O dirigente tem ganhado visibilidade à medida em que o debate em torno da SAF passa pela casa que ele comanda. A calma com a qual conduz um conselho historicamente cheio de intrigas e discussões acaloradas tem chamado atenção. Mas ali reside também um torcedor que clama por evolução imediata no Vasco que vai a campo.
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- O problema é que o resultado não tem acontecido, e eu espero que ele passe a acontecer independentemente daqui (Conselho Deliberativo), se vai ser com a SAF ou sem a SAF. São coisas paralelas. O futebol precisa dar certo e, sobre a SAF, o que o vascaíno pretender é o que vai acontecer - planeja Fonseca.