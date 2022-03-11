Presidente do Deliberativo clama pela evolução do futebol do Vasco: 'É urgente adotar alguma medida'

São casas diferentes. Enquanto a diretoria administrativa, comandada por Jorge Salgado, tem que lidar com os rumos atuais do departamento de futebol, o futuro depende de Carlos Fonseca. O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco é o responsável por organizar os debates de momento em torno da provável venda da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) para a 777 Partners. Da administração à deliberação há distância, mas também ele entende a urgência por mudanças em campo.- Falar como torcedor. Meu coração sofre. Sofreu ontem (quarta-feira, na eliminação do Cruz-Maltino na Copa do Brasil), fiquei completamente anestesiado depois do jogo. É urgente adotar alguma medida. Essa medida não é, necessariamente, a SAF, mas alguma coisa precisa ser feita e eu acredito que será. Há o sentimento de urgência dentro da diretoria administrativa e uma vontade enorme de se acertar. Isso eu vejo - afirmou Carlos Fonseca durante a reunião da última quinta-feira, na sede náutica da Lagoa.