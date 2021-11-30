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futebol

Presidente do Delfin revela proposta do Santos por zagueiro equatoriano

Peixe teria feito proposta pelo zagueiro Luis Cangá, de 26 anos, que enfrentou a equipe na Copa Libertadores de 2020. Jogador fica sem contrato no final do ano...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 14:45

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 14:45

O presidente do Delfin, José Delgado, revelou uma proposta do Santos pelo zagueiro Luis Cangá à Rádio Área Desportiva, do Equador (99,3 FM), nesta terça-feira.- O Luís Cangá termina o contrato, é um jogador muito importante na nossa história e pode jogar em qualquer clube na América do Sul. Eu entendo que o Santos do Brasil quer. É do Santos de Brasil (a oferta que o Cangá teria nas mãos), ele tem uma proposta muito próxima e espero que dê muito certo - afirmou o presidente do Delfin.
Nesta temporada, o defensor participou de 29 partidas pelo Delfin na Série A 2021 somando 2538 minutos em campo e dois gols marcados. Ele tem 26 anos, foi formado nas categorias de base da LDU e está no Delfin desde 2018, tendo conquistado o título naiconal em 2019.Luis Cangá atuou como titular contra o Santos nas partidas pela fase de grupos da Copa Libertadores de 2020, inclusive levou cartão amarelo nos dois duelos.
O Santos não definiu o futuro do zagueiro Danilo Boza. Com contrato vencendo até o final de dezembro, o Peixe tem direito a exercer a opção de compra por mais quatro anos. O zagueiro pertence ao Mirassol, que ainda não foi procurado pelo Alvinegro para uma renovação. Além dele, o técnico Fábio Carille tem Kaiky, Luiz Felipe, Robson Reis, Velazquez e Wagner Palha à disposição.
Crédito: LuisCangáatuoucontraoSantosnaCopaLibertadores(Foto:futbolecuador

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