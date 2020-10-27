Presidente do Cruzeiro vai aos Emirados Árabes em busca de parcerias para o clube

Crédito: Sérgio Santos Rodrigues foi atrás de novas parcerias e investimentos para o Cruzeiro-(Divulgação/Cruzeiro

Buscando retomar a credibilidade do Cruzeiro no Brasil e no exterior, o presidente Sérgio Santos Rodrigues está em viagem aos Emirados Árabes Unidos, onde fará uma agenda para buscar parcerias e investimentos para o clube mineiro. Sérgio contou com a ajuda do diretor de negócios internacionais, Belletti, para trabalhar nas negociações de novos projetos. O dirigente foi recebido em Dubai pela cúpula do Sharjah FC, equipe que recentemente adquiriu o meia Caio Rosa.

-Com muito trabalho, estamos recuperando a credibilidade do Clube mundo afora. Os profissionais de outras equipes e entidades têm reconhecido nosso esforço e já enxergam o Cruzeiro de outra forma. Nosso compromisso é mostrar que estamos tratando as coisas do Cruzeiro com seriedade, planejamento e profissionalismo. Estou aqui para aumentar a nossa rede de relacionamentos, prospectando projetos para o futuro. Tenho certeza de que será uma semana muito produtiva, que nos renderá bons frutos- disse Sérgio Santos Rodrigues.