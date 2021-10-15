Presidente do Cruzeiro tenta empréstimo com empresários para quitar salários, mas pedido é negado

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, voltou a BH após uma viagem a Portugal com um “abacaxi” para resolver: colocar fim na greve dos jogadores da Raposa, declarada na última quarta-feira, 13, pelos constantes atrasos salariais no clube mineiro. Sérgio esteve reunido com um grupo de empresários cruzeirenses e tentou um empréstimo de R$ 32 milhões que seriam utilizados para manter as contas em dia até o fim do ano.