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Presidente do Cruzeiro tenta empréstimo com empresários para quitar salários, mas pedido é negado

Sérgio Santos Rodrigues busca R$ 32 milhões para manter os salários em dia até o fim do ano e R$ 9 milhões de imediato para acabar com a greve dos atletas...

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 16:47

LanceNet

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Publicado em 

15 out 2021 às 16:47
Crédito: Sérgio Santos Rodrigues não conseguiu (Igor Sales/Cruzeiro
O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, voltou a BH após uma viagem a Portugal com um “abacaxi” para resolver: colocar fim na greve dos jogadores da Raposa, declarada na última quarta-feira, 13, pelos constantes atrasos salariais no clube mineiro. Sérgio esteve reunido com um grupo de empresários cruzeirenses e tentou um empréstimo de R$ 32 milhões que seriam utilizados para manter as contas em dia até o fim do ano.
Desse montante, Sérgio queria que R$ 20 milhões fossem disponibilizados de imediato para pagar os atrasados e encerrar o movimento grevista da Raposa. Outra reunião com empresários está agendada para segunda-feira, 18, em nova tentativa de obter recursos que ajudem a aliviar a calamitosa situação cruzeirense. O restante do dinheiro seria utilizado para quitar a punição na FIFA, o Transfer Ban, que impede o clube de contratar atletas e reforçar o elenco. O valor está perto dos R$ 14 milhões.

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