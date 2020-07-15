Presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, quer que doações dos torcedores cheguem a R$ 1 milhão

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, está satisfeito com o resultado parcial da campanha “Operação FIFA”, que está recebendo doações dos cruzeirenses para ajudar a pagar as dívidas da Raposa na entidade máxima do futebol. Até agora já foram arrecadados mais de R$ 500 mil em doações. Mas, o mandatário cinco estrelas quer mais: reforçou o pedido para que o valor dobre e chegue a R$ 1 milhão. -A operação FIFA segue firme. Vamos juntos bater a meta de R$ 1 milhão. Boa semana, pessoal!-postou o dirigente no Twitter. O time azul está tentando achar meios de quitar seus débitos na FIFA e tem conseguido alguns progressos, como o acordo com o Tigres, do México, para acertar o débito pela compra do atacante Rafael Sóbis, em 2016. O Cruzeiro pagou uma parte imediatamente e concluirá o restante do pagamento no fim do ano. O próximo passo para dar mais paz ao clube e ao seu torcedor é se acertar com o Spartak Moscou, da Rússia, que emprestou o atacante Pedro Rocha, em 2019, mas não recebeu 395.619 euros ( cerca de R$ 2.407.262,49). Essa dívida tem de ser quitada até agosto, para evitar sanções contra o time celeste.